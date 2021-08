El campeón paraguayo continúa sin ganar en el torneo Clausura. Esta vez, Libertad igualó 1-1 con Sol de América, el tercer empate consecutivo, por la tercera jornada. “Yo no vi mucho fútbol hoy, nosotros no pudimos controlar el juego, tuvimos muchas perdidas donde los grandes responsables fuimos nosotros. Desde nuestra tenencia no pudimos dominar y eso fue determinante”, analizó Daniel Garnero. En cinco presentaciones, la única victoria en el semestre fue el 4-3 a Junior de Barranquilla, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Estamos inseguros, perdimos muchas pelotas que no las recuperó el rival, sino que la regalamos nosotros”, puntualizó el entrenador argentino. “No sé que significa cerrar los partidos, a mí me gusta generar ocasiones de gol, y hoy no estuvimos finos”, añadió, quien al finalizar el partido en el Defensores del Chaco, tuvo un cruce de palabras con Juan Pablo Pumpido, el técnico del Danzarín. Antes de visitar a Nacional e iniciar la serie de cuartos del certamen internacional contra el Santos, el Repollero debutará en la Copa Paraguay: el miércoles a las 19:30 contra el 29 de Setiembre.