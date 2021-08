Libertad perdió en Brasil y ya no está invicto jugando como visitante en la actual Copa Sudamericana. El Gumarelo cayó 2-1 contra Santos en el primer partido de los cuartos de final entre paraguayos y brasileños. El tanto de visitante, un golazo de tiro libre de Daniel Bocanegra, mantiene con vida al campeón paraguayo, que ganando 1-0 en la revancha, accederá a las semifinales del certamen internacional.

Daniel Garnero destacó el rendimiento y señaló que el resultado no es reflejo del desarrollo del partido. “El fútbol es así, acá no hay merecimiento. Lamentablemente el resultado no coincidió con lo que se vio en el juego. Lamentablemente no pudimos lograr tranquilidad y precisión que nos faltaba para llegar al arco rival”, comentó el entrenador argentino. El Repollero acabó jugando con un hombre más y sobre el final, un gol en contra de Alexander Barboza, selló el triunfo local.

“Estoy muy conforme con el rendimiento del equipo. Jugamos ante un rival muy difícil, en su cancha, la verdad que nos hicieron dos goles muy fortuitos. Nosotros erramos situaciones claras en momentos importantes y eso nos hizo no poder manejar el trámite del juego y este es un rival que juega bien. Lamentablemente no pudimos lograr esa superioridad en el resultado para jugar más tranquilos nosotros”, agregó Garnero.

La revancha de la llave será el próximo jueves, en el Defensores del Chaco. “Vamos a encarar de la mejora manera, hoy lo hicimos así. Lamentablemente no obtuvimos el resultado que vinimos a buscar y que el quipo demostró en cancha. Esto se revierte con mucho coraje, con mucha intención y con un poco más de precisión de la que tuvimos”, acabó el estratega. Antes de disputar la vuelta, el elenco de Tuyucuá recibirá a 12 de Octubre de Itauguá (domingo a las 19:15).