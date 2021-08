“No se puede tener tanta mala suerte. Perdón”

Libertad rescataba en Brasil un valioso empate hasta que, sobre el final, una pelota cruzada que parecía no llevar peligro, terminó en el fondo del arco de Martín Silva. El tanto sirvió para el Santos triunfe 2-1 en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El gol no fue de ningún jugador brasileño si no que del mismo Alexander Barboza. Sí, el central siempre criticado por los errores, marcó en contra al intentar despejar el esférico.

“La verdad que nos hicieron dos goles muy fortuitos”, comentó Daniel Garnero con respecto al penal por mano de Camilo Mayada y al fallo de Barboza. El exIndependiente utilizó Instagram para pedir disculpas por el error. “No se puede tener tanto mala suerte. Perdón”, publicó el defensor, sobre un fondo de color negro, en una historia de la red social. A pesar de la derrota, el campeón paraguayo ganado 1-0 en Asunción, accede a la siguiente ronda.