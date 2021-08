“Se puede no arrancar bien, pero ya preocupan los tiempos”

Libertad continúa en mala racha: en cinco partidos del torneo Clausura, empató cuatro y perdió uno. El campeón no despega y el domingo, en el cierre de la ronda, desperdició la oportunidad de triunfar por primera vez. “Nos está faltando seguridad, confianza, obviamente un triunfo eso lo puede dar y lamentablemente se nos vuelve a escapar una situación que hubiera sido favorable para nosotros”, comenzó Daniel Garnero, quien fue nuevamente auto crítico con el rendimiento.

“Me preocupa que está pasando mucho tiempo, obviamente que se puede quizás no arrancar del todo bien, pero ya me empieza a preocupar los tiempos (…) El equipo no está de la mejor manera, no es por cuestiones defensivas nada más. Si tuvieramos la efectividad ofensiva, seguramemnte podríamos manejar y estar más cómodos con los resultados. Nos cuesta tener efectividad adelante y en acciones fortuitas nos terminan convirtiendo”, puntualizó el entrenador.

“No supimos manejar sobre todo en el último momento del juego, cuando estábamos con superioridad numérica en el campo y, ganando el partido, a tenencia del partido que hacemos bien, no supimos hacer, cometimos errores, le dimos una posibilidad al rival, que aprovechó”, explicó Garnero sobre la expulsión de Richard Salinas, que permitió al campeón acabar con un hombre más. En la penúltima acción del partido, una jugada aislada acabó en el 3-3 del 12 de Octubre.

“Siempre hay errores en los goles. Tenemos que insistir en corregir, reducir el margen de error. Hay errores también en la terminación de las jugadas. Se genera eso de cuando llegamos no somos tan claros y nos llegan con poca claridad y nos terminan convirtiendo. Estamos en una situación que es de las peores cosas que te pueden pasar en un juego (…) Hoy dejamos escapar otra posibilidad muy favorable a nosotros”, acabó el argentino, que el jueves está obligado a remontar contra Santos.