Libertad no descarta la posibilidad de fichar a Roque para el 2022

Rubén Di Tore, presidente de Libertad, tocó por primera vez la chance de que Roque Santa Cruz juegue por el Guma. Esta semana, el delantero de Olimpia fue noticia por la posibilidad de pasar a la entidad repollera este año, aunque finalmente el emblema franjeado aseveró que seguirá hasta diciembre en el Decano.

“Ese es un capítulo del que ya no voy a hablar, de hecho no hablé, por respeto al jugador. Se lo manoseó mucho”, ´señaló Di Tore. No obstante, al ser consultado si van a intentar ficharlo para la siguiente temporada, respondió: “Eso depende de la situación que haya, veremos cómo viene la mano, qué resultados tenemos (...) Si se da, se da; si no, no se da”.

Para Di Tore, este tema “se comentó suficiente” y aclaró que cuando dijo lo del manoseo, se refirió a lo ocurrido en las redes sociales. Además, en charla con el Cardinal Deportivo, acotó que la negociación fue de club a club, “como corresponde, como se debe”.