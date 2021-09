“Empezamos bien el partido, dominamos, nos metieron el gol en una desconcentración y ahí bajamos en lo anímico, si convertíamos el penal que tuvimos nos iba a ayudar, entregamos todo, pero no se dio”, afirmó Melgarejo.

Sobre su estado físico dijo que no comenzó bien, pero dio todo. “Venía de una lesión, me costó un poco, pero trate de ayudar al equipo, jugamos bien, pero no se pudo dar la clasificación”, finalizó.