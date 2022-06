Rubén di Tore, el viaje de Enciso y la llegada de Aguilar

“Julio (por Enciso) está viajando el martes a quedarse en Inglaterra porque en poco tiempo se inicia la pretemporada en Portugal. Él se despidió ayer del plantel, hoy estuvo observando la práctica, los compañeros le desearon lo mejor. Ellos lo quieren mucho a Enciso”, señaló Di Tore a la 730 AM, ABC Cardinal.

También fue consultado por Pablo Aguilar que ha quedado libre del Cruz Azul de México. “Está llegando el lunes a Asunción, vamos a hablar de algunos detalles pendientes y ver si lo podemos incorporar”.

Con relación a traer un jugador en reemplazo de Julio Enciso dijo que hay poco tiempo para encontrar un jugador que sea goleador y que van a apelar a lo que tienen en el plantel salvo que Daniel Garnero considere la posibilidad de traer uno más.

Negó que haya contactos por Derlis González, jugador de Olimpia. “No sé de dónde salió, nosotros no sabemos nada. No estoy en conocimiento de eso, la gente dice cualquier cosa. Nosotros no lo buscamos a Derlis, porque es jugador de otro club y no nos interesa en estos momentos”, finalizó.