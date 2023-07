Daniel Garnero: “Doblegamos al rival y no fuimos sobrepasados”

Libertad superó sin muchas complicaciones 3-0 a Guaraní en Dos Bocas y el entrenador Daniel Garnero expresó: “Creo que el quipo propuso lo que vino a buscar y eso hizo que lo dobleguemos al rival. En ningún momento del juego nos encontramos sobrepasados y hasta pudimos ampliar la diferencia en el marcador si es que ajustábamos algunos detalles en los metros finales”.

Consultado sobre las modificaciones que presentó el equipo, el DT explicó: “Tratamos de dar un poco de frescura al equipo y por suerte todo salió muy bien. Buscamos tener un plantel que esté preparado, porque los vamos a necesitar a todos en la mejor forma a lo largo de este semestre”.

“Cuando hay algo que no me gusta trato de transmitirlo al equipo. No tenemos que caer en esos baches del exceso de seguridad y confianza que te puede dar el resultado. El equipo tiene que mantener la intensidad, la agresividad y tratar de ampliar la diferencia cada vez que se puede”, manifestó Garnero, ante la pregunta del porqué vivió tan intensamente el partido a pesar del trámite favorable.

Para finalizar, el adiestrador comentó: “Hoy estamos muy contentos, vamos a recuperarnos los más rápido posible y luego prepararnos para lo que va a ser el partido del jueves (partido de vuelta ante Tigre por los playoffs de Copa Sudamericana), que sabemos va a ser complicado”.