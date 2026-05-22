Álex Arce entra en una selecta lista paraguaya de la Copa Libertadores

Álex Arce, atacante de Independiente Rivadavia de Mendoza, sumó un nuevo capítulo a su gran temporada internacional con una actuación demoledora: tres goles frente a Deportivo La Guaira de Venezuela en la quinta ronda del Grupo C de la Copa Libertadores. Ese triplete lo instaló directamente en una lista histórica de goleadores paraguayos en la máxima competición de clubes de nuestro continente. Con estos tres tantos, el delantero llegó a los ocho goles en la presente edición del certamen, una cifra que lo coloca en compañía de nombres con un peso enorme en la memoria futbolera de Paraguay.

8 - Jugadores paraguayos que anotaron ocho goles o más en una misma edición de la CONMEBOL #Libertadores:



🇵🇾 Benicio Ferreira (8 en 1970)

🇵🇾 Santiago Salcedo (9 en 2005)

🇵🇾 Salvador Cabañas (10 en 2007)

🇵🇾 Salvador Cabañas (8 en 2008)

🇵🇾 Álex Arce (8 en 2026)🆕



Goleador. pic.twitter.com/JQQnTnPWHH — OptaJavier (@OptaJavier) May 22, 2026

Ocho goles: Al nivel de Salvador Cabañas y Benicio Ferreira

El registro actual de Arce lo ubica exactamente en la misma línea que Salvador Cabañas, quien anotó ocho goles en la edición 2008 de la Copa Libertadores con el América de México, y de Benicio Ferreira, que firmó esa misma cantidad en la temporada 1970, vistiendo la camiseta de Olimpia. A pesar de su gran récord, la lista todavía tiene escalones por encima. El propio Salvador Cabañas consiguió un listón mayor en el año 2007, cuando alcanzó los 10 goles, logrando el mayor registro anotador de un futbolista paraguayo en una misma edición de la Copa Libertadores, una cosecha que le valió ser elegido como el “Rey de América”.

Por delante del atacante oriundo de la ciudad de Carapeguá, en el recuento histórico también aparece Santiago Salcedo, quien hizo nueve goles en la edición 2005, en filas de Cerro Porteño. Con estos antecedentes, el panorama deja al atacante de Independiente Rivadavia en una zona de disputa estadística inmediata: un gol más lo igualaría con “Sa-Sa”; dos goles más lo llevarían a empatar la cima paraguaya que ostenta Cabañas desde 2007.

Margen real para escalar en el ranking

El contexto competitivo de su club amplía notablemente las posibilidades de seguir rompiendo récords. A Álex Arce todavía le queda una fecha más por disputar en la fase de grupos y, además, ya tiene asegurados al menos dos partidos en la instancia de los octavos de final de la competencia. Este calendario mínimo le ofrece oportunidades muy concretas para aumentar su cuenta personal y reordenar el ranking guaraní dentro de la Libertadores.

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Del club a la selección: El nombre que mira Gustavo Alfaro

El dulce momento del ex-Sportivo Ameliano se conecta directamente con el plano internacional de selecciones. El delantero figura como preseleccionado por el entrenador Gustavo Alfaro en el camino hacia el Mundial 2026. La combinación entre su producción goleadora y el calendario que tiene por delante deja al atacante ante un doble desafío: consolidarse como pieza decisiva de su equipo en la Copa Libertadores y, a la vez, sostener argumentos sólidos para competir por un lugar en el proyecto de la Albirroja rumbo a la cita mundialista.