Mundialista Tello, en Cerro Porteño vs. Palmeiras

Cerro Porteño y Palmeiras definirán el miércoles próximo la serie de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026, luego del empate 1-1 registrado esta semana en São Paulo.

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El cotejo definitorio se desarrollará en La Nueva Olla, a las 19:00. El clasificado lidiará en cuartos con el ganador de la llave entre Liga de Quito y Mirassol.

Facundo Tello dirigirá el encuentro entre el Ciclón y el Verdão, en la “Capital del sentimiento”. Los asistentes serán Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade, el cuarto Nazareno Arasa, el encargado del VAR Héctor Paletta y el asistente VAR Nicolás Lamolina, todos argentinos.

El enfrentamiento de mitad de semana en el Nubank Parque había sido dirigido por el uruguayo Gustavo Tejera.