Copa Libertadores 2026: Los cruces de semifinales y cuándo es la final

La Copa Libertadores 2026 confirmó a los cuatro semifinalistas: Fluminense, Palmeiras (Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio), Estudiantes de La Plata (Santiago Arzamendia) y Flamengo. Tres brasileños, incluyendo a los finalistas de la edición pasada en Lima, y un argentino disputan la serie de los cuatro mejores en busca de los dos boletos a la definición del título.

El Tricolor carioca eliminó a Platense por un gol de diferencia en el global; el Verdão de Gómez, Sosa y Mauricio avanzó por penales contra Liga de Quito; el Pincha de Arzamendia, quien está en proceso de recuperación de una rotura de ligamentos, logró el pase de visitante ante Corinthians y el Mengão, vigente campeón, selló el pasaje al empatar de local con Independiente del Valle.

Copa Libertadores 2026: Los resultados de cuartos de final

Partidos de ida

Fluminense 2-0 Platense

Palmeiras 1-0 Liga de Quito

Estudiantes 1-1 Corinthians

Independiente del Valle 0-2

Partidos de vuelta

Platense 1-2 Fluminense

Liga de Quito 3 (3)-(4) 2 Palmeiras

Corinthians 0-1 Estudiantes

Flamengo 1-1 Independiente del Valle

Los cruces de semifinalistas de la Copa Libertadores 2026

Además de definir a los semifinalistas, la Copa Libertadores 2026 tiene establecido los cruces: Flamengo vs. Estudiantes de La Plata y Palmeiras vs. Fluminense. Tanto los partidos de ida, con el Pincha recibiendo al Mengão en La Plata y el Verdão visitando al Tricolor en Río de Janeiro, como la vuelta están fijadas para el mes de octubre (Conmebol confirmó el fixture en los próximos días).

Partidos de ida

Estudiantes vs. Flamengo

Fluminense vs. Palmeiras

Partidos de vuelta

Flamengo vs. Estudiantes

Palmeiras vs. Fluminense

Copa Libertadores 2026: ¿Cuándo y dónde es la final?

La Copa Libertadores 2026 tiene definida la sede de la final única: es el estadio Centenario de la ciudad uruguaya de Montevideo. El partido que enfrenta a los vencedores de Flamengo vs. Estudiantes y Palmeiras vs. Fluminense es el sábado 28 de noviembre. El encuentro es una semana después de la definición de la Copa Sudamericana 2026 en el Metropolitano de Barranquilla.

Los cuatro semifinalistas del certamen continental son campeones de América: el Mengão del técnico portugués Leonardo Jardim y el Pincha del uruguayo Alexander Medina ganaron el torneo en cuatro oportunidades cada uno, mientras que el Verdão del portugués Abel Ferreira es tricampeón y el Tricolor del brasileño Marcão de Oliveira conquistó el certamen en una ocasión.