Argentina elige Kansas City como búnker para defender su corona en el Mundial 2026

A través de un comunicado, la entidad explicó los motivos técnicos de esta designación tras un largo proceso de análisis. “Tras varios viajes de inspección (...) y luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión de que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades pero principalmente a las comodidades para la delegación”, detalló la AFA. A diferencia de otras selecciones, el anuncio no ofreció detalles específicos sobre el complejo deportivo o la universidad que servirá de alojamiento, datos que suelen reservarse por seguridad y logística.

La ciudad, ubicada en el límite entre los estados de Kansas y Misuri, será el escenario de dos de los tres encuentros de la Albiceleste en la fase de grupos. Los dirigidos por Lionel Scaloni debutarán en el Grupo J ante Argelia el 16 de junio y cerrarán su participación en la primera etapa contra Jordania el 27 del mismo mes en dicha sede. El único traslado intermedio será para el segundo juego, programado para el 22 de junio ante Austria en Dallas, Texas, a unos 800 kilómetros de distancia de su campamento base.

Para los especialistas y medios argentinos, la ubicación de Kansas City en el medio-oeste de los Estados Unidos representa una ventaja estratégica fundamental por su cercanía al centro geográfico del país. En una Copa del Mundo que distribuirá sus partidos en puntos extremadamente distantes, incluyendo sedes en Canadá y México, el ahorro de tiempo y la reducción del desgaste en los traslados podrían ser factores determinantes para el rendimiento del equipo.

La cita más importante del fútbol mundial comenzará oficialmente el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, con el enfrentamiento entre el equipo local y Sudáfrica. Tras un mes de competencia, el torneo llegará a su fin con la gran final el 19 de julio en el estadio MetLife, a las afueras de Nueva York, donde Argentina espera estar presente para defender su trono mundialista.

Fuente: AFP