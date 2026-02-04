Mundial de Fútbol
04 de febrero de 2026 - 17:07

Argentina elige Kansas City como búnker para defender su corona en el Mundial 2026

El entrenador de la selección argentina de fútbol Lionel Scaloni (d) habla con el jugador Lionel Messi (d), durante un entrenamiento en el predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza, provincia de Buenos aires (Argentina). JUAN IGNACIO RONCORONI

La Selección Argentina de fútbol ha definido su hoja de ruta para el Mundial de Norteamérica 2026. Este miércoles, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó oficialmente que la ciudad de Kansas City será la sede de concentración y base de operaciones de la delegación nacional, en un torneo donde la Albiceleste buscará revalidar el título obtenido en Catar y conquistar su cuarta estrella.

Por ABC Color

A través de un comunicado, la entidad explicó los motivos técnicos de esta designación tras un largo proceso de análisis. “Tras varios viajes de inspección (...) y luego de un exhaustivo informe final, se llegó a la conclusión de que Kansas City sería el sitio ideal para afrontar la competencia de acuerdo a las distancias entre ciudades pero principalmente a las comodidades para la delegación”, detalló la AFA. A diferencia de otras selecciones, el anuncio no ofreció detalles específicos sobre el complejo deportivo o la universidad que servirá de alojamiento, datos que suelen reservarse por seguridad y logística.

La ciudad, ubicada en el límite entre los estados de Kansas y Misuri, será el escenario de dos de los tres encuentros de la Albiceleste en la fase de grupos. Los dirigidos por Lionel Scaloni debutarán en el Grupo J ante Argelia el 16 de junio y cerrarán su participación en la primera etapa contra Jordania el 27 del mismo mes en dicha sede. El único traslado intermedio será para el segundo juego, programado para el 22 de junio ante Austria en Dallas, Texas, a unos 800 kilómetros de distancia de su campamento base.

Para los especialistas y medios argentinos, la ubicación de Kansas City en el medio-oeste de los Estados Unidos representa una ventaja estratégica fundamental por su cercanía al centro geográfico del país. En una Copa del Mundo que distribuirá sus partidos en puntos extremadamente distantes, incluyendo sedes en Canadá y México, el ahorro de tiempo y la reducción del desgaste en los traslados podrían ser factores determinantes para el rendimiento del equipo.

La cita más importante del fútbol mundial comenzará oficialmente el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, con el enfrentamiento entre el equipo local y Sudáfrica. Tras un mes de competencia, el torneo llegará a su fin con la gran final el 19 de julio en el estadio MetLife, a las afueras de Nueva York, donde Argentina espera estar presente para defender su trono mundialista.

Fuente: AFP