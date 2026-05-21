Con Haaland y Ødegaard a la cabeza: Noruega presenta su lista mundialista con anuncio real

Tres semanas antes del pitazo inicial en Estados Unidos, México y Canadá, el seleccionador Stale Solbakken desveló los nombres que defenderán la camiseta nacional en el regreso del país a la élite del fútbol mundial, una vitrina que no pisaban desde la histórica edición de Francia 1998. La presentación no careció de pompa, ya que fue el mismísimo monarca Harald V quien validó la nómina a través de un video oficial que rápidamente se volvió viral.

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Como era de esperar, los grandes focos de la convocatoria apuntan a las dos máximas figuras de la Premier League inglesa. El delantero Erling Haaland, de nuevo a punto de terminar como máximo goleador de la Premier League con el Manchester City, es el gran rostro del equipo. Sin embargo, el “Androide” perdió con su club la lucha por el título ante su compañero Martín Ødegaard, proclamado campeón de Inglaterra con el Arsenal. El mediocampista ofensivo será el capitán en la gran cita mundialista.

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Una columna vertebral con acento europeo

Más allá de sus dos estrellas mundiales, el esquema de Solbakken cuenta con nombres de peso asentados en las ligas más competitivas de Europa, como el delantero del Atlético de Madrid Alexander Sorloth o el defensa del Borussia Dortmund Julian Ryerson, quienes completan la lista de 26 confeccionada por el entrenador.

Noruega está encuadrada en el Grupo I junto a Francia, Senegal e Irak, y tendrá su esperado debut ante los iraquíes el próximo 16 de junio.

Lista de 26 convocados:

Arqueros (3): Orjan Haskjold Nyland (Sevilla FC/ESP), Egil Selvik (Watford/ENG), Sander Tangvik (Hamburgo/GER).

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Defensas (9): Julian Ryerson (Borussia Dortmund/GER), Marcus Holmgren Pedersen (Torino/ITA), David Moller Wolfe (Wolverhampton/ENG), Fredrik Bjorkan (Bodo/Glimt/NOR), Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford/ENG), Torbjorn Heggem (Bolonia/ITA), Leo Ostigard (Génova/ITA), Sondre Langas (Derby County/ENG), Henrik Falchener (Viking/NOR).

Mediocampistas (10): Martin Odegaard (Arsenal/ENG), Sander Berge (Fulham/ENG), Fredrik Aursnes (Benfica/POR), Patrick Berg (Bodo/Glimt/NOR), Kristian Thorstvedt (Sassuolo/ITA), Morten Thorsby (Cremonese/ITA), Thelonious Aasgaard (Rangers/SCO), Antonio Nusa (RB Leipzig/GER), Andreas Schjelderup (Benfica/POR), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt/NOR).

Atacantes (4): Erling Haaland (Manchester City/ENG), Alexander Sorloth (Atlético de Madrid/ESP), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace/ENG), Oscar Bobb (Fulham/ENG).