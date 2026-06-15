El “Modo Mundial” de Kylian Mbappé, con los récords de Klose y Giroud en el horizonte

Kylian Mbappé tiene una cuenta pendiente y sabe que el Mundial 2026 es el escenario perfecto para saldarla. Después de una temporada frustrante en el Real Madrid, marcada por la eliminación en cuartos de la Champions y la pérdida de la Liga, el delantero de 27 años activó su versión más letal.

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Su decisión de dosificar esfuerzos entre febrero y marzo para cuidar una lesión de rodilla desató tormentas mediáticas en España y abucheos en el Santiago Bernabéu, pero el “10” galo ya está en su territorio ideal. Con 98 partidos internacionales y 56 goles a sus espaldas, Mbappé conoce el peso de la gloria que ya acarició en Rusia 2018 y que se le escapó de forma cruel en Catar 2022 pese a su histórico ‘hat-trick’ en la final.

Cero alarmas en el búnker de Boston

La pólvora mojada de Mbappé en los amistosos previos (se quedó en blanco ante Costa de Marfil e Irlanda del Norte) no genera dudas en la concentración francesa en el hotel Four Seasons de Boston. Su rol de líder va más allá del césped: como capitán, ya ha negociado las primas y las entradas con el presidente de la FFF, Philippe Diallo. El cuerpo técnico mantiene una fe ciega en su estrella. “No estoy preocupado. No ha tenido efectividad, pero me ha dicho que la ha guardado para Estados Unidos, así que por mí perfecto”, declaró Deschamps tras la victoria contra Irlanda del Norte (3-1), el 8 de junio.

El vestuario se alinea con su seleccionador. El centrocampista Manu Koné fue tajante al respecto: “Es un grandísimo jugador, siempre ha respondido en los grandes momentos. El Mundial es una competición en la que siempre ha rendido. Es nuestro capitán y sé que hará grandes cosas, no tengo ninguna duda” , afirmó.

Por su parte, Lucas Hernández, viejo conocido de la gesta de 2018, confía plenamente en la rebeldía del delantero madridista ante el ruido exterior: “Es diferente, extraordinario. Cuando eres Mbappé, todo el mundo te mira mucho más, observa lo que haces fuera del campo. Está motivado al 100% para comenzar este Mundial”, explicó.

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Caza mayor: El trono de Klose y Giroud

Apasionado confeso de la cultura estadounidense, Mbappé no solo busca la corona colectiva. Con 12 goles en sus participaciones mundialistas, el atacante tiene a tiro el récord histórico de Miroslav Klose (16 goles en Copas del Mundo). Además, está a un solo tanto de igualar a Olivier Giroud (57) como máximo artillero de la historia de los Bleus y a las puertas de entrar en el club de los centenarios con su selección. El escenario está listo para la redención.