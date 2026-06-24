Mundial de Fútbol
24 de junio de 2026 a la - 13:36

Mundialista Junior Alonso, con futuro definido

Junior Alonso vestido con camiseta roja habla a una multitud de periodistas, rodeado de micrófonos de distintos medios.
Junior Alonso, brindando una entrevista durante el desarrollo de la Copa del Mundo Norteamérica 2026. El zaguero continuará su carrera en el Atlanta United de Estados Unidos.Arcenio Acuña

El mundialista paraguayo Junior Alonso continuará su carrera futbolística en el Atlanta United, en el que milita Miguel Almirón, bajo la conducción técnica de Gerardo “Tata” Martino.

Por ABC Color

El misterio terminó. El futuro del futbolista Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica, de 33 años, es el Atlanta United de los Estados Unidos.

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El defensor central/lateral izquierdo, titular en la selección paraguaya, tendrá como compañero a Miguel Ángel Almirón y será dirigido por el conocido Gerardo “Tata” Martino, exconductor mundialista con la Albirroja.

El Atlanta será el sexto club en la carrera profesional de Alonso, después de Cerro Porteño (2013-16), Lille de Francia (2017-20), Celta de Vigo (2018), Boca Juniors (2019-20), Atlético Mineiro (2020-22-25) y Krasnodar de Rusia (2022-24).

En el Galo de Porto Alegre tuvo tres ciclos. Probablemente este último haya sido el menos exitoso. El correcto deportista logró tres títulos estaduales con el Mineiro, más un Brasileirão y una Copa Brasil.

Con el Ciclón de Barrio Obrero obtuvo dos cetros de Liga, en 2013 y 2015, mientras que con Boca Juniors ganó la Supercopa Argentina 2018 y fue campeón de Liga 2019/20.

Alonso totaliza 73 partidos con la Albirroja (3 goles), de los cuales 35 fueron en Eliminatorias, 27 en amistosos, 9 en Copa América y 2 en Copa del Mundo.

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