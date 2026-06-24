Mundialista Junior Alonso, con futuro definido

El misterio terminó. El futuro del futbolista Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica, de 33 años, es el Atlanta United de los Estados Unidos.

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El defensor central/lateral izquierdo, titular en la selección paraguaya, tendrá como compañero a Miguel Ángel Almirón y será dirigido por el conocido Gerardo “Tata” Martino, exconductor mundialista con la Albirroja.

El Atlanta será el sexto club en la carrera profesional de Alonso, después de Cerro Porteño (2013-16), Lille de Francia (2017-20), Celta de Vigo (2018), Boca Juniors (2019-20), Atlético Mineiro (2020-22-25) y Krasnodar de Rusia (2022-24).

En el Galo de Porto Alegre tuvo tres ciclos. Probablemente este último haya sido el menos exitoso. El correcto deportista logró tres títulos estaduales con el Mineiro, más un Brasileirão y una Copa Brasil.

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Con el Ciclón de Barrio Obrero obtuvo dos cetros de Liga, en 2013 y 2015, mientras que con Boca Juniors ganó la Supercopa Argentina 2018 y fue campeón de Liga 2019/20.

Alonso totaliza 73 partidos con la Albirroja (3 goles), de los cuales 35 fueron en Eliminatorias, 27 en amistosos, 9 en Copa América y 2 en Copa del Mundo.