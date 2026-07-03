Paraguay y Francia, un duelo con historia mundialista

La selección paraguaya volverá a verse las caras con Francia en una Copa del Mundo y lo hará en un escenario de máxima tensión: los octavos de final del Mundial 2026, este sábado 4 de julio en el estadio de Filadelfia.

El nuevo capítulo entre la Albirroja y los galos reaviva una historia corta en cantidad de partidos, pero cargada de recuerdos imborrables para el fútbol paraguayo.

Hasta aquí, Paraguay y Francia se enfrentaron en dos ocasiones en la máxima cita del fútbol, ambas con victoria europea, aunque cada una con un contexto y un desarrollo muy distintos.

La primera fue una lluvia de goles; la segunda, una batalla inolvidable que quedó marcada como una de las eliminaciones más crueles en la historia albirroja.

Suecia 1958: una goleada en un partido descontrolado

El primer cruce entre paraguayos y franceses en los Mundiales se dio en la Copa del Mundo de Suecia 1958, por la fase de grupos. Fue un partido tan vibrante como doloroso para la Albirroja, que llegó a ponerse en ventaja y compitió de igual a igual durante buena parte del encuentro, pero terminó cayendo por un impactante 7-3.

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Aquel día, Paraguay llegó incluso a estar arriba 3-2 en el marcador, en un desarrollo abierto y cambiante. Sin embargo, la jerarquía ofensiva francesa terminó inclinando definitivamente la balanza, con una actuación memorable de Just Fontaine, una de las grandes figuras de aquella Copa del Mundo. El resultado final quedó grabado como uno de los partidos más espectaculares y desbordados de la historia mundialista paraguaya.

Francia 1998: el golpe más cruel

Cuarenta años después, el destino volvió a cruzar a ambas selecciones, esta vez en una instancia mucho más pesada: los octavos de final del Mundial de Francia 1998. Y allí se escribió uno de los capítulos más heroicos y, al mismo tiempo, más dolorosos de la historia de Paraguay en los Mundiales.

La Albirroja de Paulo César Carpegiani firmó un partido monumental en defensa. Con Carlos Gamarra, Celso Ayala y José Luis Chilavert como estandartes, Paraguay resistió durante 113 minutos el asedio del local, que contaba con figuras de la talla de Zinedine Zidane, Youri Djorkaeff y Thierry Henry. Fue una demostración de carácter, orden y temple ante un rival que terminaría consagrándose campeón del mundo.

Cuando todo parecía encaminado a los penales, llegó el golpe más duro: a los 114 minutos del alargue, Laurent Blanc apareció en el área y marcó el 1-0 definitivo con el sistema de “Gol de Oro”, regla que en ese momento determinaba el final inmediato del partido. La conquista francesa sentenció la eliminación paraguaya de manera instantánea y dejó una herida que todavía se recuerda con dolor por la forma en que se escapó una actuación épica.

Un tercer capítulo, ahora en Filadelfia

Ahora, 28 años después de aquella noche en Lens, Paraguay y Francia volverán a enfrentarse en una fase de eliminación directa de un Mundial. El escenario será Filadelfia, donde la selección de Gustavo Alfaro buscará seguir haciendo historia luego del resonante golpe ante Alemania en la tanda de penales.

La Albirroja llega fortalecida por ese triunfo histórico, con la ilusión renovada y la sensación de que puede volver a competir de igual a igual frente a una potencia europea. Francia, por su parte, aparece otra vez como uno de los grandes favoritos al título, con un plantel repleto de figuras y la ambición de avanzar hacia las últimas instancias del certamen.

El historial marca dos triunfos franceses en dos partidos, pero también deja una enseñanza: Paraguay siempre supo hacer sufrir a los galos en la Copa del Mundo. En 1958, en medio de un partido frenético y lleno de goles; en 1998, con una resistencia conmovedora que solo se quebró en el minuto 114. Ahora, en 2026, la Albirroja intentará cambiar la historia y conseguir por primera vez una victoria mundialista frente a Francia para meterse entre los ocho mejores del torneo.