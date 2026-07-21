El mundialista Vinícius Júnior presenta una imagen distinta

El diario El Mundo de España informó que el futbolista Vinícius Júnior (26 años) fue sometido a una “armonización facialy de mentón” que le cambió el rostro por completo.

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El medio informativo indicó que el portal LeoDias adelantó que el astro brasileño, acompañado de su pareja Virginia Fonseca, acudió en total secreto a una clínica en Goiânia para ser sometido a un procedimiento para definir y dar contorno a su barbilla, realzando así sus rasgos faciales.

VINI JR. DE VISUAL NOVO! 🇧🇷7️⃣



O nosso Vini Jr. apareceu com um rosto diferente e chamou a atenção da galera. Não tem jeito, jogar pela Seleção e pelo Real Madrid gera uma fama que faz os fãs repararem em cada detalhe! 👀



📹: @ViniJrTalk#FutebolInternacional #Brasil… pic.twitter.com/a68tLZZLvK — sportv (@sportv) July 21, 2026

La nota refiere que el doctor Alessandro Alarcão, renombrado dermatólogo que también atendió en ocasiones anteriores a Fonseca, viajó exclusivamente desde Miami hasta Goiânia para encargarse del nuevo aspecto de Vini y asegurarse que el futbolista quedara plenamente satisfecho. Y, desde luego, lo consiguió.

Para garantizar una recuperación óptima y evitar cualquier filtración, la clínica estableció un estricto protocolo de seguridad que blindó por completo la privacidad del atleta, refiere en informe.

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En su artículo sobre el mismo tema, el portal Hola.com enfocó sobre la mentoplastia, que es una cirugía destinada a modificar la proyección del mentón para conseguir un rostro más proporcionado.

Citando a la doctora Elena Jiménez, cirujana plástica y directora médica de Eleca Clinic, el procedimiento consiste en remodelar la zona del mentón “no solo la parte situada bajo la boca, sino también ambos lados de las ramas mandibulares”, con el objetivo de mejorar la armonía facial.

La doctora Jiménez explicó que la operación está especialmente indicada en personas con un mentón poco desarrollado respecto al resto de la estructura facial. También puede ser una opción en pacientes de mayor edad, ya que “la pérdida de grasa y la reabsorción del hueso hacen que el mentón disminuya de tamaño con el paso de los años”.

La doctora Jiménez explica que la operación está especialmente indicada en personas con un mentón poco desarrollado respecto al resto de la estructura facial. También puede ser una opción en pacientes de mayor edad, ya que “la pérdida de grasa y la reabsorción del hueso hacen que el mentón disminuya de tamaño con el paso de los años”.

La experta señala que el mentón influye especialmente en la vista de perfil y en la denominada “visión de tres cuartos”, compensando la posición de los labios, la nariz y los pómulos sin necesidad de transformar radicalmente la cara de frente.

Elena Jiménez distingue entre tratamientos con rellenos de ácido hialurónico o hidroxiapatita cálcica y las técnicas quirúrgicas. Estas últimas pueden realizarse mediante la colocación de una prótesis o mediante una osteotomía de deslizamiento, en la que se avanza el propio hueso del mentón.

En cuanto al postoperatorio, la recuperación depende de la técnica empleada. Los rellenos permiten retomar prácticamente la actividad al día siguiente, mientras que la cirugía requiere entre una y cuatro semanas, según se trate de una prótesis o de un avance óseo, además de seguir un tratamiento con antibióticos y antiinflamatorios.