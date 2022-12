Otro récord para Messi: Foto con más likes en la historia de Instagram

Argentina y Lionel Messi alcanzaron el pasado domingo el mayor éxito deportivo posible, la tan ansiada consagración en una Copa del Mundo, de la mano de una generación de jóvenes y experimentados.

Tras la victoria ante Francia, el capitán y máximo referente, Lionel Messi, publicó un total de 10 fotos durante el festejo de los campeones en el estadio Lusail de Qatar.

“CAMPEONES DEL MUNDO!!!!!!!. Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer……Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos”.

“El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!!”.

“VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!!!. Nos estamos viendo muy pronto…”, fue el mensaje que adjuntó el “diez” a las fotos.

Dicha publicación, alcanzó este martes la cantidad de 60.5 millones de likes y se convirtió en la foto con más “me gustas” en la historia de Instagram, teniendo en cuenta que la cifra todavía sigue en aumento.

Messi superó la foto del World Record Egg, que quedó 56.6 millones, una iniciativa que nació como un meme el 4 de enero de 2019 y que proponía despojar del récord de la foto con más me gusta en Instagram a la modelo Kylie Jenner.