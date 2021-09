López no confirma equipo y habla del juego de Guaraní

“Un rival con quien en nuestro último antecedente en nuestra cancha tuvimos un partido parejo, equilibrado, no ha cambiado mucho, viene de una derrota, pero viene de una campaña regular, es el equipo que tiene mayor cantidad de puntos y goles a favor, más allá del último juego con Sol que se definió en una pelota quieta”, afirmó en conferencia de prensa.

Cree que será un buen partido porque ambos son equipos que buscan el arco rival. “Nosotros llegamos bien, el anterior partido contra el 12 de Octubre se repitió todo lo que fue el año contra el rival, vamos a definir el equipo en estos días y será un partido en el que los dos buscaremos el resultado, eso le gusta a ambos y después veremos cómo nos va”.

Sobre Guaraní dijo. “No sé si es el mejor, pero demostró ser un equipo equilibrado con buenas salidas rápidas, tiene buenos jugadores, con experiencia y pasan por un buen momento, lo conocemos muy bien”.

Fue consultado si le sorprendió algunos resultados de la fecha pasada y que el torneo será muy parejo. “No sé si fueron resultados sorprendentes, son partidos muy parejos, todos son con resultados justos y equilibrados, cada equipo tiene su objetivo, Guaraní se postula para el campeonato y es una linda oportunidad para llevar los puntos, de ganar reduciríamos la ventaja que nos llevan”.

“Sigue siendo un equipo respetable, con variantes y una modalidad de juego muy clara. Contra Cerro fue muy parejo y contra Sol también, pudo ser empate, calculamos que el partido será así también el domingo”, añadió sobre el cuadro de Fernando Jubero.

También se llegó la pregunta del porqué le cuesta más con los equipos denominados chicos. “Porque son equipos con buenos planteles, 12 de Octubre, Guaireña, River se reforzaron bien, pasaron por los grandes. No nos creemos superior a nadie, pero queremos ser competitivos en cada partido, tenemos dos o tres jugadores de nivel y jerarquía y el resto tiene nivel igual a los jugadores de los clubes que nombre. Los últimos partidos con 12 de Octubre dejamos escapar la posibilidad de llevar los puntos. No me molesta que me pregunten por eso, somos un plantel que apuesta a lo que se ve”.

Habló del momento de Cristian Riveros. “Cristian dijo que está en competencia, está jugando en un campeonato competitivo, lo vemos bien y me imagino que si hay una chance de ir a la selección lo tendrá que evaluar el técnico de la selección y si le llega la oportunidad a él lo tomará con satisfacción y alegría”, finalizó.