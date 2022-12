Los ex jugadores de Nacional y un almuerzo para cerrar el año

Los ex jugadores de Nacional de las épocas de los setenta y los ochenta realizaron un almuerzo de fin año para cerrar el 2022. Las ex figuras del Tricolor compartieron en la Asociación Paraguaya de Caza y Pesca, en la ciudad de Lambaré. Antes del tradicional asado, la Mutual de Ex Jugadores del Club Nacional entregó reconocimientos y premios.

En el evento de camaradería entre históricos del Albo, estuvieron presentes Mario César Jacquet, Luisito Torres, Carlos Báez, Luis García Siani, Gil Cayetano Benitez Leite (presidente de la Mutual), Gustavo Herrero, Julio Saucedo, Héctor Fariña, Hernán Valdez, Julio Delfini, Wilfrido Acosta, Víctor Hugo Ferreira y Jorge Gómez.