Caballero a la reserva, en Nacional

“Ayer antes de comenzar el entrenamiento me comunicaron que tengo que practicar con la reserva del club. Me lo dijo el profesor Pedro Sarabia. Fue por una indisciplina táctica es lo que me dijeron”, dijo Caballero a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Esta tarde conversé con Pedro Sarabia y me dijo que tengo que bajar a ayudar en la marca, dar una mano más. Que voy a reserva y una vez que haga lo que tengo que hacer volveré al plantel de primera. No habló de un partido puntualmente”.

Aseguró que siempre terminaba con los trabajos en el gimnasio, que quizás llegaba un poco más tarde, pero siempre cumplía. “Ahora a jugar el partido que se viene en la reserva y después volver a la primera división”, finalizó.