Nacional: Roque Santa Cruz, rumbo a la Academia

Pese a su avanzada edad, el mundialista Roque Santa Cruz aún recibe ofertas. Además de la Academia, Nacional, Recoleta FC expresó su deseo de contar con su concurso.

Lea más: Propuesta mundialista

Roque mantiene su vigencia por la vida disciplinada que lleva al igual que Óscar “Tacuara” Cardozo (42), que también figura en la agenda tricolor.

El plantel nacionalófilo, dirigido por Felipe Ariel “Gato” Giménez, contará con los retornos de Juan Sebastián Vargas (23) y Lucas David González (28), quienes venían actuando en Recoleta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Para contar con calendario internacional en 2026, Nacional deberá eliminar en la primera fase de la Copa Sudamericana a Recoleta, por lo que necesita armar un plantel fuerte y competitivo.