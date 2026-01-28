Hugo Adrián Benítez: el gol del triunfo y “partido muy sufrido”

Nacional perdía 1-0, pero reaccionó con un gol de Gastón Benítez al inicio de la complementaria y otro de Hugo Adrián Benítez en cerca de los noventa minutos para superar 2-1 a Sportivo Luqueño por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Tricolor de Felipe Giménez es el único líder parcial con 6 unidades.

“Un partido muy sufrido”, expresó Benítez, quien arrancó entre los suplentes e ingresó a los 61′ por Roque Santa Cruz. “Sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Gracias a Dios se nos dio la victoria y llevamos los tres puntos a casa”, añadió el canterano de Olimpia. “Algo único, feliz y contento por eso. Lo estaba buscando”, expresó sobre el tanto.

Hugo Adrián Benítez marcó el gol del triunfo