Nacional: Todas las fichas a la Copa Sudamericana

La Academia, Nacional, lidiará el jueves contra Recoleta FC, a las 19:00, por un cupo a la fase de grupos. El duelo se desarrollará en el Defensores del Chaco, bajo la conducción arbitral del uruguayo José Javier Burgos.

Lea más: Mucho calor en la Visera

Esta será la décima intervención en la otrora “La otra mitad de la gloria”, hoy “La Gran Conquista”, en la que estuvo en 2011, 2013, 2015, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2024 y 2026. En 2017, el finalista de la Libertadores 2014 alcanzó los cuartos de final, etapa a la que más lejos llegó.

Las entradas cuestan 30.000 guaraníes en Graderías y 60.000 en Preferencias. Los demás sectores del coliseo de Sajonia no serán habilitados, ya que los clubes en pugna no son precisamente de masa. Las localidades pueden ser adquiridas mediante Tuti.

El técnico Felipe Giménez, que reservó contra Guaraní (1-1) a algunos titulares, tiene la misión de ganar un cotejo resolutivo. Con el 2 de Mayo perdió en la Sudamericana contra el Cacique y en la Copa Paraguay sucumbió en la final frente a General Caballero de Juan León Mallorquín.