Víctor Bernay: “Los futbolistas han manifestado rebeldía, carácter y la capacidad de ser resilientes”

Nacional firmó una de esas victorias que se asientan en el carácter. Tras superar la adversidad ante Sportivo Trinidense en un partido que parecía escaparse de las manos, Víctor Ceferino Bernay compareció ante los medios con el orgullo de quien ve reflejado el trabajo de la semana en el peor de los escenarios.

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Para el estratega, la clave no fue solo futbolística, sino psicológica. El equipo logró absorber dos impactos críticos en tiempo récord: una tarjeta roja y un penal inmediato de Néstor Camacho. “Estoy muy contento por el desarrollo que han manifestado los futbolistas. Al tener dos situaciones que puedan golpear la psicología del jugador —que es una expulsión y, tras la expulsión, inmediatamente a los pocos minutos, un penal que te pone en desventaja— ni siquiera dio tiempo a acomodarse; pero noté lo que habíamos hablado en la charla táctica”.

Bernay hizo especial hincapié en que el espíritu competitivo de la “Academia” no es producto del azar, sino de una filosofía que se machaca en cada entrenamiento: “En las últimas dos placas de mensajes que les doy a los futbolistas, les dije que la mentalidad ganadora se entrena en cada ejercicio, que se entrena en cada corrección que se pueda hacer y que ellos pueden hacerse a ellos mismos; la competitividad sana para poder ganar un reducido, para poder ganar un trabajo de duelos... Y esa mentalidad se expresa luego en el partido, en cada acción; no en las primeras, ni en las últimas, ni en las del medio: en cada acción se expresa”.

El técnico resaltó la entrega total de su plantilla, subrayando que más allá de la táctica, el fútbol se define por el deseo de triunfo y el respeto a la institución. “Y los futbolistas han manifestado rebeldía, han manifestado carácter, han manifestado la capacidad de ser resilientes para salir de una situación, que no te pese y que te ordene la mente a buscar el ganar, el triunfar. Después, como siempre digo, esto es fútbol y puede salir o no puede salir; pero lo importante es creer, entregarse al 100% y tranpirar la camiseta como la camiseta se lo merece”.

A pesar de la inferioridad numérica, Bernay movió las piezas con inteligencia. Destacó el sacrificio del experimentado Roque Santa Cruz, quien fue vital para sostener el andamiaje del equipo en los momentos de mayor presión. “Estoy muy contento por lo que han hecho y por la inteligencia después de jugar, porque no podíamos intentar jugar emparejadamente con ellos; entonces cerramos los dos extremos, los juntamos a Roque. Roque ha hecho un desgaste enorme a la par del grupo y ha ganado muchos balones, lo que no ha permitido generar situaciones a gol, y la entrega fue máxima. No puedo resaltar a uno de todos los futbolistas porque estaría siendo injusto con todos los restantes; no solamente los diez, porque los que ingresaron también lo han hecho en gran forma”.

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Finalmente, el DT dejó claro que, si bien los tres puntos son vitales, lo que más le satisface es la identidad que está adquiriendo el equipo de cara al futuro del torneo. “Me voy muy conforme más allá del resultado. Como siempre digo, el resultado es otro análisis; yo analizo el desarrollo, y el desarrollo a mí me da la tranquilidad de que siempre vamos a intentar ganar con una mentalidad fuerte y dejando la vida en cada situación. Ojalá eso nos permita ser un equipo con mucha competitividad y ser un equipo que busque pelear siempre los primeros lugares”.