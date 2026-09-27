Nacional brinda homenaje a su futbolista dorado

Con el título de “¡MAURO DE ORO!”, Nacional presentó una colección fotográfica del marcador central Mauro Alexis Coronel Gómez, de 18 años, quien el viernes definió la serie de penales ante Argentina y le dio a la selección paraguaya el título en los Juegos Odesur Santa Fe 2026 (5-4, tras el 0-0 del tiempo normal).

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El chico se inició al fútbol a los 6 años, en el Olimpia de Posta Ybycuá (Capiatá). A los 14 pasó a la Academia e inicialmente de desempeñaba como volante de contención, hasta que lo bajaron de marcador central y su desempeño fue óptimo.

Coronel lleva 19 partidos en la Primera de la Academia, 17 en esta temporada. Su sueño es jugar en la Premier League inglesa, aunque deberá ir quemando etapas, como se dice, paso a paso.

“Es una experiencia muy bonita salir campeón con la selección”, indicó a la prensa a la llegada de la delegación al país, el pasado sábado, con la medalla dorada colgada. “Estuve trabajando para esto, así que a disfrutar”, indicó la promisoria figura defensiva académica.

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“Hoy se sumó al entrenamiento nuestro canterano Mauro Coronel, luego de conquistar el Oro con Paraguay en los Juegos Odesur. De la cantera tricolor para todo Paraguay. ¡Grande, Mauro!”, señala el escrito del departamento de prensa del club de Barrio Obrero.