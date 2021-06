Habló Marco Trovato, el expresidente de Olimpia suspendido por la FIFA por amaño de partidos y no cooperar con la investigación. En medio de la crisis económica que atraviesa el Decano, que debe más de US$ 52.000.000, en gran parte, cifra generada durante la gestión del exmandatario, que dejó el cargo en 2020. “Estoy asombrado porque nuestra administración fue transparente. Cuando llegamos teníamos cuarenta millones de dólares de pasivo y treinta millones de activo. Estábamos quebrados. Reconstruimos ingresos y llegamos a veintidós millones de dólares anuales. Una máquina de generar dinero”, comenzó a ABC Cardinal.

“Los socios son los dueños del club y ellos están en derecho de verificar todas las acciones de la institución. En seis años tuvimos auditorías externas de arriba a abajo y en seis asambleas no tuve un solo voto en contra”, continuó Trovato, quien también aclaró el caso de la Fundación Franjeado. “Hoy yo no tengo nada que ver con la Fundación Franjeada. El presidente es el señor Miguel Brunotte. La fundamos en el 2013 para generar ingresos y llevar adelante a las divisiones formativas”, explicó el directivo, supuestamente acusado de desviar fondos de la institución a cuentas personales.

“Insinuar que hubo desvío de capital es grave. Si alguien dice que Trovato desvió bienes, lo espero en la puerta de la Corte Suprema de Justicia para que se haga cargo. Cuando asumimos la presidencia, la Fundación Franjeada manejó los ingresos del club porque teníamos más de ochenta embargos y más de trescientas demandas. El club no tenía cuenta corriente. Es una entidad sin fines de lucro. Puse más de dos millones quinientos mil dólares de mi bolsillo en el club. Recuperé una parte y la otra no, pero ya no la voy a reclamar. Siempre dije que condonaría cualquier deuda”, puntualizó el extitular, que dejó en el club un poco más de US$ 600.000 del dinero prestado.

Además, Trovato habló de la deuda que generó la contratación de jugadores como Emmanuel Adebayor y Derlis González, por quien aún la entidad no abanó US$ 4.000.000 al Dinamo Kiev de Ucrania. “Llamé a Adebayor y le dije que, por la pandemia, ya no íbamos a tener ingresos para solventar su contrato. Me respondió que solo le paguemos hasta el último día que estuvo en el club. Se comportó como el crack que es (…) Compramos a Derlis por cinco millones de dólares a pagar en tres años. Se pagó al Dinamo un millón y la deuda es de cuatro. Cobraba ciento cincuenta mil dólares allá y vino por setenta por ciento menos”, culminó al Cardinal Deportivo.