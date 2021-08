¿Público en el superclásico?: “Es difícil que lleguemos al sábado”

Olimpia recibirá a Flamengo con hasta 2000 lugares habilitados para el ingreso de los hinchas que tengan las dos dosis (o monodosis) de la vacuna contra el coronavirus y un test antígeno negativo de covid-19. La intención del Decano, con la habilitación del público en la Copa Libertadores, es extender la autorización del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) al superclásico, marcado para el sábado, a las 18:15, en el Manuel Ferreira.

Pero el deseo de también jugar con un número limitado de aficionados ante el Ciclón para difícil. “Se está evaluando, yo no creo que lleguemos para el sábado. No se si va a llegar la gente de Vigilancia (de la Salud) porque ellos están haciendo el análisis de lo que fue el plan piloto y se tiene que esperar el partido de Olimpia que entró dentro del plan piloto”, expresó el Dr. Hernán Martínez a ABC 730 AM.

El viceministro de salud insistió en que existe la posibilidad, pero que es muy difícil llegar al clásico. “Es probable, pero creo difícil que lleguemos para el superclásico”, culminó el magistrado. Por el momento, el retorno de los espectadores, y fanáticos del Franjeado, a Para Uno, será hasta el choque contra el Mengão, el miércoles a las 18:15, en la ida de los cuartos de final del certamen internacional. Anteriormente, unas 700 personas presenciaron la derrota 2-0 contra Guaireña.