Brunotte, satisfecho con el trabajo de Orteman, no con los resultados

Olimpia disputó ocho partidos en este segundo semestre y solo ganó dos, igualó otros dos partidos y cayó en cuatro. Para el presidente decano, Miguel Brunotte, la continuidad del entrenador Sergio Orteman no está en discusión.

“Estoy satisfecho con el trabajo, pero no estoy satisfecho con el resultado”, afirmó Brunotte en charla con el Cardinal Deportivo. “Ya contra Guaraní hemos dado señal de que el torneo local no queremos dejar de lado. Lamentablemente, las cosas no salieron. La clave es el sábado primero, en todo sentido tenemos que ganar el clásico el sábado”, acotó.

Brunotte añadió: “Anoche perdimos, en primer lugar porque jugamos contra el Flamengo y segundo por el arbitraje. No se perdió por una estrategia técnica”. El presidente franjeado detalló que “cada partido tuvo su razón de por qué se perdió ese partido específicamente y así hay que analizar. No es que hay un problema generalizado”.

Olimpia fue goleado por el Flamengo (1-4) en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y la serie quedó muy complicada para el Decano. Brunotte apuntó a un esquema arbitral que actuó de forma quirúrgica.