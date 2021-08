Mateo Gamarra: de limpiar barcos a debutar ante Flamengo

Olimpia disputa la revancha de los cuartos de la Copa Libertadores. El Decano está obligado a golear, después de perder 4-1 contra el Flamengo en Asunción, para soñar con las semifinales del certamen. “El resultado nos condiciona muchísimo, pero la esperanza está intacta”, avisó el presidente Miguel Brunotte, quien antes de la vuelta aceptó la renuncia de Sergio Orteman por la derrota 0-3 en el superclásico. Enrique Landaida asumió y este miércoles comienza una nueva era.

El entrenador, que dirigió al Decano entre Daniel Garnero y Néstor Gorosito, sueña con la remontada a pesar de la dificultad de la serie. En busca de la hazaña, el técnico decidió modificar el equipo con la inclusión de un debutante y el regreso de Jorge Recalde. En el caso del primero, es elegido es Mateo Gamarra, quien fue adquirido en 2021 procedente del 12 de Octubre de Itauguá. “Mi puesto natural es lateral por izquierda”, comentó, en enero, al Cardinal Deportivo.

Gamarra, quien debutó en Primera División con Independiente CG, tuvo una juventud que no estuvo completamente ligada al fútbol. Antes de viajar a la capital paraguaya, el zurdo de 20 años trabajó en barcos, como limpiador y pintor, en Concepción. “Trabajaba limpiando barcos. Yo salí a buscar trabajo por la necesidad que tenía. Ese fue mi último trabajo. Antes de eso pasamos por muchas cosas, vendíamos carbón en casa”, recordó quien será dupla de Saúl Salcedo en Brasilia.

“Ese trabajo no se me va a olvidar nunca más, es una motivación extra porque si me relajo voy a tener que volver a pasar por lo mismo”, puntualizó Gamarra, quien después de abandonar la ciudad natal, hasta disputó un Copa Sudamericana con el conjunto de Campo Grande, que actualmente milita en la segunda categoría. “Esto de venir a Olimpia me va ayudar a crecer”, señaló el defensor, que en el torneo Clausura 2020 disputó 8 partidos con el Globo itaugueño.