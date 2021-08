Julio Cáceres desea que los jugadores se rebelen en la cancha, no afuera

Julio César Cáceres, miembro del cuerpo técnico de Olimpia, descartó que haya discutido con Néstor Camacho. Además, confesó: “Sí me gustaría que se rebelen los jugadores, pero no afuera. No sirven que pateen termos, debe ser adentro de la cancha”.