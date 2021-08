“La lucha será por el acumulativo”

La primera consulta fue por Roque Santa Cruz. “Él está con una molestia, no está al cien por ciento, quería jugadores que estén bien, hablé con él y, además, tenemos un parate para que termine bien el año”, afirmó en la conferencia de prensa.

“Al equipo le está costando hacer goles, hoy jugamos sin un delantero de área como se venía haciendo, intentamos el cambio a ver si podíamos tener más chances de gol, no resultó, si bien tuvimos chances no logramos el objetivo”, añadió.

Considera que se mejoró. “Creo que se hizo un esfuerzo grande por parte de los jugadores, considero que hemos mejorado, pero eso realmente al hincha no le interesa porque quiere salir de este mal momento, realmente lo que teníamos que haber logrado terminar en cero para salir de esta racha”.

Afirmó que están ansiosos. “Todos estamos ansiosos, parece que en una jugada queremos solucionar todo, hicimos el cambio de Camacho para tener más la pelota, nos costó mucho el partido con uno menos y no creo que haya sido intencional de Néstor conociéndolo”.

Habló del torneo y el acumulativo. “Esto todavía no terminó, estamos en un momento difícil, pero vamos a trabajar para que no continúe así, esto no está terminado, el campeonato puede ser que este perdido, pero tenemos el acumulativo donde estamos peleando, faltan muchos puntos e intentaremos entrar en la Copa Libertadores que le vendrá bien al club, nos está costando, el público está ansioso y me parece bien que reclame”, finalizó.