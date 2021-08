Iván Torres analiza el mal momento de Olimpia

Son siete los partidos perdidos, sumados los locales como internacionales, que Olimpia está hilando en este semestre. El Decano se despidió de la Copa Libertadores con un global de 9-2 a favor del Flamengo y en el torneo Clausura está en el último lugar.

Iván Torres habló acerca de esta triste realidad: “Creo que Olimpia no merece estar donde está y nosotros tampoco lo merecemos como plantel. Es fútbol, pueden suceder estas cosas. No deberíamos estar pasando pero sucede. Es una situación compleja. Uno busca explicaciones y podemos seguir buscando un montón de cosas y no sé si vamos a encontrar. Lo que debemos hacer es ocuparnos, no solo preocuparnos”.

En charla con el Cardinal Deportivo, el jugador franjeado indicó: “Así como nos tocó a la mayoría del plantel disfrutar campeonatos, ahora nos toca la otra cara de la moneda y tenemos que ponerle el pecho a la bala”. Con relación a la situación económica del club comentó que “es una situación que tenemos que aguantar, saber sobrellevar. Somos conscientes de eso (...) Jugamos cuartos de finales de Copa Libertadores en esa situación”.

“Los jugadores de fútbol estamos preparados para jugar bajo presión, más aún estando en Olimpia. Otro es el puntero, pero se está hablando de Olimpia por lo grande que es”, expresó el jugador decano. Volvió a insistir que “casi el mismo plantel es el que logró varios títulos hace poco tiempo”.

Por último, aclaró que su futuro ahora mismo es Olimpia. “Soy jugador del club, tengo contrato aún. Soy jugador de Olimpia. Sé que hubo sondeos, no sé hasta qué punto. Mi realidad es Olimpia, estoy acá, quiero dar lo mejor y salir de esta situación”, sentenció.