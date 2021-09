“La confianza va a volver y será el despegue para remontar”

Olimpia fue protagonista del batacazo de la octava jornada. El Decano, que perdió cinco partidos seguidos en el torneo Clausura, goleó 3-0 a Libertad como despedida de Enrique Landaida, quien abandona el cargo para la llegada de Álvaro Gutiérrez, quien asume este lunes al mediodía. Aunque cortó la mala racha, que asciende a siete caídas consecutivas por las goleadas 4-1 y 5-1 del Flamengo en los cuartos de la Copa Libertadores, el Franjeado continúa último en la clasificación (6 puntos, con el 12 de Octubre de Itauguá).

A pesar de la posición en la tabla, Landaida cree que el triunfo será el despegue del equipo para “remontar e ingresar a la Copa Libertadores”. “Ojalá que esto continúe porque a este equipo le faltaba un triunfo. La confianza va a volver y creo que será el despegue para ir remontando y sumar para entrar a la Copa Libertadores”, puntualizó el entrenador. Actualmente, en el acumulativo, Olimpia tiene 39 puntos, el mismo puntaje de Nacional, pero por diferencia de goles es quinto y ocupa una plaza de Copa Sudamericana 2022.

Por otra parte, Landaida analizó la victoria y destacó el gran primer tiempo del Decano. “Fue un gran partido. El primer tiempo fue redondo, pero después nos cansamos un poco y fuimos inteligente. El resultado fue ajustado a los que pasó en la cancha”, añadió el técnico, que valoró la pausa de dos semanas. “Ayudó a tener una idea fija. Le explique a los jugadores, yo se lo que ellos sentían en lo que le gusta. Intentamos hacer y parece que lo pudimos lograr”, subrayó el DT, que regresará a la secretaría deportiva del club, rol que cumplió en la era Marco Trovato.

“Me voy satisfecho. Un resultado no me cambia el pensamiento. Independientemente al resultado, nosotros ya vimos una mejoría (vs. Sol de América). El profe (Gutiérrez) va a encontrar un grupo muy bueno, que quiere salir de esta situación. Seguimos complicados, nadie quiere estar en esta situación y ojalá que sea el despegue del equipo”, acabó Landaida, quien dirigió por segunda vez al plantel principal luego de reemplazar a Daniel Garnero en 2020 y ganar tres cotejos al hilo antes de la asunción de Néstor Gorosito.