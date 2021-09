Álvaro Gutiérrez explicó por qué reemplazó a Saúl Salcedo

Cuando el partido estaba 1-1 y Olimpia buscaba la remontada, Álvaro Gutiérrez realizó un llamativo cambio defensivo: Agustín Ale por Saúl Salcedo. El zaguero dejó el campo sorprendido por la variante y al salir, pidió explicaciones al entrenador. El central quedó muy molesto por abandonar el campo, pero en la conferencia, el técnico por qué decidió reemplazar al exHuracán.

“Viene arrastrando una lesión, el médico lo puede explicar mejor, pero al dos por tres se le carga mucho el aductor y cuando se carga tiene peligro de romper. Si se rompe el aductor, estamos hablando de muchos meses de recuperación y nosotros no nos podemos dar el lujo de eso. Evidentemente que el jugador no quería salir”, expresó Gutiérrez.

“Salcedo me dijo ‘no, recién se me estaba poniendo un poco duro’. Pero la recomendación médico y evaluando eso fue la de sacarlo porque no queríamos arriesgar a perderle por más tiempo. Igual es muy buena la actitud de Saúl (Salcedo) de no querer salir, pero para eso esta tanto la sanidad como el cuerpo técnico para evaluar desde otra óptica”, culminó el DT.