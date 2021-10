“No estamos de acuerdo y no vamos a aceptar el balance del ejercicio 2020″

Bomba en Olimpia: Pedro Balotta reveló a ABC 730 AM que 12 de los 14 dirigentes de la directiva no aceptarán el balance del ejercicio 2020. La Asamblea General Ordinaria será el jueves 11 de noviembre, en la sede social del club (estadio Manuel Ferreira). “Doce de los catorce miembros no estamos de acuerdo con el balance del ejercicio del 2020. No se aprobaría. Vamos a ver las causas”, comentó el dirigente al Cardinal Deportivo.

“No sé que dice Miguel (Brunotte) sobre este tema. Todavía no se presentó, nosotros estamos esperando el balance para sentarnos en comisión directiva a analizar. Pero sí ya conocemos los números y lo que se hizo (…) Las deudas que hoy tenemos no están aprobadas en comisión directiva. Entonces, ¿Cómo podríamos nosotros ir a aprobar un balance en donde no tenemos todas las cartas?”, disparó Balotta.

“Si el socio acepta el balance, ninguna posibilidad de nada tendríamos nosotros. No hay nada que hacer. Si se rechaza, tiene que existir un motivo por el cual se rechaza el balance. Y ahí expondremos cada uno nuestro motivo”, puntualizó el directivo, que añadió que el corte del período 2020 había realizado Miguel Brunotte, actual presidente, y Marco Trovato, suspendido por FIFA a causa de manipulación de partidos.