Jorge Recalde ya activa con el plantel de Olimpia, que realiza la pretemporada

Jorge Recalde se entrena con la plantilla de Olimpia que sigue de pretemporada. Su agente Regis Marques indicó que no lo hacía por temas de salud: “Que no se haya presentado al inicio de la pretemporada fue por salud personal, no tenía que ver con contratos”.

En comunicación con el Cardinal Deportivo, el representante sostuvo que “no fue covid, pero tampoco fue algo grave, solo que no podía presentarse”. Se especuló que su ausencia estaba relacionada con cuestiones financieras, ya que el club le debe por salarios atrasados.

Regis Marques acotó que para la continuidad “falta la firma, falta el pago. Vamos por buen camino”. Detalló que la deuda será cubierta en efectivo “al menos 20% de lo que se debe y lo restante en bonos. Así es nuestra propuesta”.

Además subrayó que “no va a bajar el sueldo. No se aceptó, pero ya está arreglado”. Por último, manifestó que tenía “una propuesta tal vez mejor de lo que cobraba en Olimpia y podíamos sacar su pase a través de la demanda, pero llegamos a un acuerdo para no hacer eso”. El martes llegó al país Sergio Otálvaro, quien arregló su continuidad en el club.