Olimpia: se avanza hacia una solución en el caso Ramón Sosa

Olimpia y Tembetary avanzan hacia una solución en el caso que involucra a Ramón Sosa: el club rojiverde demandó a su par decano a raíz de la deuda que generó la transferencia del jugador.

El presidente de Tembetary, Carlos González, confirmó que ya existió la conversación con el titular de Olimpia, Miguel Cardona. “Vamos a buscar lo más conveniente para ambas partes. Es lo que estamos buscando”, sostuvo en charla con el Cardinal Deportivo.

Indicó que “lo de la presentación (de la demanda) es algo secundario, queremos llegar a buen puerto para solucionar este tema [...] Lo principal es que ya se comunicaron”.

Consultado acerca del futuro del jugador, respondió: “Hoy está en Olimpia, pero si hay una oferta mejor para él, seguramente la va a tomar”. Por su parte, Rodrigo Nogués, tesorero del Decano, indicó: “Estamos en un ida y vuelta. Creo que vamos a llegar a un acuerdo”.

Por último, de una supuesta inhabilitación de la licencia de clubes, Nogués aseveró: “El hincha no tiene de que preocuparse [...] No es algo que se determina al instante y ocurre. Es un proceso”. Sobre este hecho, el abogado Gerardo Acosta, quien conoce de derecho deportivo, también cree que Olimpia no corre ningún riesgo.