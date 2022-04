Julio César Cáceres y la previa del partido ante Colón

Tras el empate ante Cerro Porteño y la derrota contra Peñarol, Olimpia tendrá la inexorable misión de sumar de a tres en su próximo partido de Libertadores, para seguir con chances de clasificación. El Decano recibirá a Colón, este jueves a las 20:00 en el Defensores del Chaco.

En la previa del determinante lance, el entrenador de Olimpia, Julio César Cáceres, habló sobre los aires que se respiran en campamento franjeado.

“Estamos motivados para este partido, buscaremos ganar, es necesario, para eso trabajamos. Yo no tengo dudas, el 11 está casi listo, tengo confianza en ellos. No he visto dificultades en la recuperación”.

Sobre la ausencia por lesión de Luis “El Pulga” Rodríguez, máxima figura en el equipo rival, el director técnico aseveró:

“Un jugador que para ellos es importante, pero para nosotros no deberían modificar nada. El reemplazante puede ser mejor que él. Esperamos que el día de mañana podamos estar bastante concentrados, nosotros queremos sumar de a 3″.

Cáceres también se mencionó acerca de la situación de Derlis González, que está entre algodones a causa de una molestia en el tobillo, acarreada desde hace un tiempo.

“Lo de Derlis venimos llevando bastante bien, no lo vamos a apurar, lo necesitamos al 100 por ciento. Él se siente mucho mejor, su problema de tobillo no fue nada fácil”.

Para cerrar la conferencia, Julio Cáceres brindó un ameno mensaje a la afición franjeada, con matices que ya palpitan lo que será el partido ante el “Sabalero”:

“Yo creo que en vez de pedir, tendría que agradecer el apoyo de la hinchada. En el momento en el que más se necesitaba, siempre estuvieron. La hinchada motiva mucho, seguramente mañana vamos a tener su apoyo de nuevo”.