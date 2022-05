Miguel Cardona: “Es una oportunidad para reflexionar”

En la previa del Superclásico de Copa Libertadores, donde se centran los focos de atención, Cerro Porteño goleó a Olimpia por 4-0 en el duelo correspondiente al torneo doméstico. Miguel Cardona, presidente del Decano, pasó por la mesa del Cardinal Deportivo y brindó sus sensaciones tras la derrota de su equipo.

“Nos duele a nosotros, a los jugadores, a la hinchada. Le felicito al rival, le salió muy bien. El penal nos condicionó, después metieron unos golazos de otro campeonato, y así es, en su momento nos tocó ganar y ahora perder. Tenemos que mantener la calma e ir batalla a batalla”.

“Un 4-0 siempre golpea a cualquiera, el equipo no está funcionando bien en los partidos y esta es una oportunidad para reflexionar. Vamos a analizar, hablar con los jugadores”.

Con relación al partido del miércoles ante el clásico rival, que cuenta con una ventaja deportiva y jugará de local, Cardona sentó las aspiraciones deportivas y anímicas del Club.

“Todo es obvio, nuestros jugadores están lastimados y tenemos una desventaja deportiva para el miércoles. Tenemos que salir con todo y armar el mejor equipo posible, salir a luchar desde el minuto uno. Esperemos que den vuelta la página y que salgan a luchar con mucho amor propio”.

“Hay una desventaja deportiva. La amarilla se acumula de la prefase y por eso Saúl Salcedo no va a poder jugar, no es muy justo, pero eso no es excusa”.

