Del “se cae y no me gusta” al “le daré una paliza”: la dura crítica de Julio Cáceres a Guillermo Paiva

Guillermo Paiva suma 6 goles en el torneo Apertura 2022 del fútbol paraguayo y convirtió 2 tantos en la Copa Libertadores, cifras con las que es el máximo artillero de Olimpia en la presente temporada. Pero el rendimiento del atacante de 24 años fue de más a menos y, últimamente, fue blanco de críticas porque pasa más tiempo en el suelo o envuelto en una pelea que jugando.

Julio César Cáceres no escondió el malestar que tiene con Paiva y reveló cómo trabaja con el delantero. “A Paiva lo estamos trabajando, también lo hacemos en la parte psicológica porque a veces se desconecta”, expresó el entrenador del Decano, quien criticó al ex Náutico de Brasil por algunas acciones que realiza en pleno partido.

“Cuando siente un contacto ya se cae y eso a mí no me gusta”, disparó el Emperador hacia Paiva, quien no convierte desde el 24 de abril, en el triunfo 3-2 sobre General Caballero de Juan León Mallorquín (En la Libertadores desde marzo). “Le dije que yo le marcaría uno de estos días en el área y le voy a dar paliza”, señaló el técnico, que en la carrera de jugador fue central.

La pausa por la Fecha FIFA, con la selección paraguaya disputando amistosos en Asia, es oportuno para Cáceres, quien trabaja en la recuperación física de los futbolistas. “Estamos haciendo hincapié de recuperar en la parte física y también mental, después de muchos partidos y encierro”, puntualizó el DT, esperando el retorno del campeonato y la serie de octavos de la Copa Sudamericana.