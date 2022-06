Aguilar, con propuestas de Paraguay y Brasil

El futbolista pentacampeón con Olimpia, Alfredo Aguilar, termina el vínculo contractual con el franjeado en el mes de diciembre. Con el fin de dar detalles sobre su posible futuro, el agente del arquero, Regis Marques, habló con el Cardinal Deportivo.

“Olimpia volvió a hacerle una propuesta al jugador, porque no querían hablar conmigo. La propuesta no es importante”.

Lea más: Rubén Di Tore, sobre la definición del campeonato: “Lo ideal sería finiquitar mañana”.

“Tenemos ofertas de equipos importantes de Paraguay y Brasil, propuestas formales para un precontrato, ahora tenemos que esperar. Hay que aprovechar el momento, porque la oferta de Olimpia está lejos financieramente y en la forma en la que hace este presidente”.

“Aguilar es un arquerazo, es importante para Olimpia porque el club no puede contratar. Y en toda la gestión de Cardona no van a poder contratar, el presidente no hace ni un esfuerzo para pagar las deudas”, sentenció el empresario Brasileño, inmiscuyendo la gestión del presidente Miguel Cardona.

Lea más: El Defensores, sede de la ceremonia inaugural de los Juegos Odesur.