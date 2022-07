Cáceres: “Ortiz en el medio, Recalde adelante”

“Donde vamos a jugar es un estadio bastante grande, seguramente han mejorado, hay que tratar de estar tranquilos y que el equipo esté compacto para enfrentar este partido”, fue lo primero que señaló Cáceres en conferencia de prensa.

Tiene a todos a disposición y existe gran confianza en el plantel. “Hoy día estoy tranquilo, porque casi les tengo a todos a disposición, eso a uno le deja bastante tranquilo, lo más importante es que hay plena confianza en el plantel; el partido hay que jugarlo, nos vamos con ventaja, pero tenemos que jugar como si no la tenemos; no hay que darle nada al rival porque puede aprovechar al máximo; nos vamos con esa mentalidad de hacer un gran partido y, de ser posible, marcar más goles”.

El equipo no cambiará mucho. “Nosotros no vamos a salir mucho de las alineaciones que ponemos habitualmente; sí, seguramente habrá cambios hombre por hombre, Richard Ortiz es un jugador muy importante para nosotros y seguro que estará en cancha. No voy a cambiar mucho, no hay nada que esconder, seguramente Ortiz entrará y Pollo (por Jorge Recalde) seguirá adelante”, confirmó el DT.

Por último, fue consultado por Antolín Alcaraz. “Alcaraz hasta hoy ha demostrado ser un gran profesional, lo demostró siempre, él está ayudando mucho a los jóvenes; está listo y preparado para jugar”, concluyó.