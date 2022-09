“Se sacó de contexto”: Carlos Giovine y “el miércoles tenemos recreativo” de Roque Santa Cruz

El hincha de Olimpia estalló nuevamente contra Roque Santa Cruz. El paso del histórico jugador del Decano a Libertad generó el odio de los fanáticos del Franjeado hacia el atacante, que a dos días del clásico blanco y negro por la Copa Paraguay (este miércoles a las 20:00 por los octavos de final) encendió la previa con una polémica declaración en un programa de Telefuturo.

Lea más: Olimpia-Libertad, el clásico define el pase a los cuartos

“El miércoles tenemos recreativo” respondió Roque cuando rechazó una invitación para tomar una cerveza. La frase no pasó desapercibida y fue viral en redes sociales. A horas del choque en Sajonia, Carlos Giovine señaló que las palabras del futbolista de 41 años fueron sacadas de contexto en la interpretación de los olimpistas.

“Esta mañana me crucé con él y le dije ‘calentaste el ambiente’, Se sacó de contexto eso, estaban haciendo broma. Se quitó de contexto y se viralizó”, expresó del directivo del Repollero al Cardinal Deportivo. Roque fue convocado por Daniel Garnero, pero no arrancaría de titular ya que el entrenador apostaría por un once alternativo para iniciar el encuentro.

Lea más: Olimpia: 3 retornos, 4 cambios y los 11 para medir a Libertad