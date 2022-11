Gastón Olveira: “El ambiente que hay nos está llevando por este camino”

Olimpia consiguió este martes su novena victoria consecutiva ante el equipo de Sol de América, imponiéndose por marcador de 2-0 en el Defensores del Chaco, por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2022. A falta de una fecha, el equipo de Julio César Cáceres quedó a un punto de ser campeón.

Una de las grandes figuras de la campaña del franjeado, el arquero uruguayo Gastón Olveira, habló este miércoles con el Cardinal Deportivo y dejó algunas frases que denotan la gran actualidad del plantel.

“Creo que las sensaciones son las mejores, el hecho de haber ganado un partido clave para nosotros es importante. Quedamos bien posicionados y debemos concretar en la fecha que viene”.

“La confianza por el tema de tantas victorias consecutivas suma mucho. Y más uno que está ahí adentro y ve la felicidad con la que se trabaja día a día, el ambiente que hay es lo que nos está llevando por este camino. Ni hablar de los Olimpistas que nos vienen apoyando partido a partido”.

“Cuando me toca salir figura tendría que estar más feliz de lo que me pongo. Cuando yo menos la toque, mejor. Significa que el equipo está bien”.

El último partido ante Nacional

“Sabemos que va a ser un duelo muy duro, si bien quedaron fuera de lo que es el campeonato. Creo que cada partido se juega por mucho, por el prestigio y por el cariño a lo que venimos haciendo”, expresó Olveira, sobre el último duelo de este sábado ante el Tricolor, a las 19:00 en el Defensores del Chaco.

La continuidad en Olimpia

“Trato de disfrutar el día a día, he recibido un cariño muy grande acá en Paraguay. Cada vez que entro a la cancha me lo demuestran. Si viene algo beneficioso para mí y el club, bienvenido sea. Por ahora no pienso en eso, tengo contrato con el club”, sentenció el jugador de 29 años.