Un día como hoy: el golazo de chilena de Richard Ortiz a Cerro Porteño en La Nueva Olla

Un día como hoy, pero de 2022, Richard Ortiz marcaba un gol para la historia: chilena a los 84 minutos para convertir el tanto del 2-1 de Olimpia sobre Cerro Porteño en La Nueva Olla. El tercer aniversario de la épica definición es cerca del último superclásico de la temporada 2025. El domingo 19 de octubre, a las 17:30, el Ciclón y el Decano vuelven a jugar en Barrio Obrero.

“Jerarquía de grande” titulaba ABC Color con Ortiz en portada luego de un triunfo que encaminó la consagración de campeón del entonces equipo dirigido por Julio César Cáceres y que extendió la racha invicta del Rey de Copas jugando en el estadio General Pablo Rojas, que actualmente es de 4 victorias y 4 empates entre Liga y Copa Libertadores (la última derrota fue en 2021).

El golazo de chilena de Richard Ortiz a Cerro

Olimpia superó a Cerro Porteño en la tabla

El 2-1 permitió a Olimpia dejar los 2 puntos de desventaja y superar a Cerro Porteño por 1 unidad en la cima de la tabla de posiciones. La victoria fue clave para luego conquistar el certamen. En las últimas cinco fechas, superó 2-1 a General Caballero, goleó 6-1 a Resistencia, venció 3-1 a 12 de Octubre, derrotó 2-0 a Sol de América y empató 1-1 con Nacional.

La portada de ABC tras el triunfo de Olimpia