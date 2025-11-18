Olimpia: Coronel, en lista de posibles incorporados

El barbudo arquero Carlos Coronel, uno de los posibles fichajes del Olimpia, registra nueve partidos con la Albirroja, seis por Eliminatorias y tres amistosos.

El Decano viene buscando un guardameta con jerarquía que le dispute la titularidad a Gastón Olveira (32), quien este año estuvo perseguido por las lesiones.

Coronel se inició en Red Bull Brasil, luego militó en Liefering y Salzburgo de Austria, desde donde pasó a Estados Unidos, donde militó primeramente en Philadelphia Union y luego en el New York RB.

El primer y lógico paso que debe hacer la dirigencia franjeada, encabezada por Rodrigo Nogués Bazán, es la definición de su cuerpo técnico, para luego confirmar las contrataciones.

Entre los nombres que figuran para el ciclo siguiente están José Ignacio Florentín, Facundo Zabala, Mateo Gamarra, Richard Sánchez, Rodrigo Fernández Cedrés, Gabriel Ávalos, Carlos Coronel, entre otros. Está claro que no todos llegarán al Bosque, ya que la institución pretende reducir su presupuesto mensual de 650.000 a 500.000 dólares.

* Penúltima presentación. Olimpia enfrentará el jueves a Luqueño en Itauguá, a las 17:00, por la 21ª ronda del Clausura. El objetivo de los dirigidos por Éver Hugo Almeida es cerrar de manera digna la temporada que no fue la mejor. Del Decano se impuso en los tres duelos del 2025 sobre el Chanchón, por 1-0, 3-1 (Apertura) y 2-0.