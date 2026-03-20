El análisis de “Vitamina” Sánchez sobre el Grupo G de la Copa Sudamericana 2026

Sánchez inició su análisis valorando el nivel de los rivales, pero subrayó como un punto positivo la cercanía geográfica de los destinos. “El análisis que uno hace, primero y principal, es que todos los equipos que llegaron a estar en este sorteo el día de hoy han hecho mérito, de alguna u otra manera, para estar acá; por su buen trabajo dirigencial, de su cuerpo técnico y de sus futbolistas”.

El argentino resaltó con cierto alivio que el sorteo determinó que no le tocará equipos que teda a su favor la altura ni las largas distancias. “Si tenemos que resaltar algo bueno de lo que nos tocó, tiene que ver, en principio, con las distancias. Es feo comparar equipo por equipo, pero sí podemos decir que, a favor, no nos tocó altura y que nos tocaron distancias apropiadas para no sufrir el viaje”.

No obstante, el estratega no subestimó las dificultades técnicas que presentará cada sede. “Después, evidentemente, va a ser todo complicado por un montón de razones. Uno puede empezar a analizar: el equipo brasileño es bravo, los argentinos son bravos, Audax Italiano con su cancha de césped sintético... pero rescato la parte del tiempo de vuelo que vamos a tener a cada ciudad”.

Consultado sobre si el equipo se encuentra preparado para la intensa seguidilla de partidos que combinará el torneo local con la competencia internacional entre los meses de abril y mayo, el DT manifestó. “Entendemos y queremos estar preparados para esto que se nos viene, que tiene que ver con 17 partidos de acá al 28 de mayo —pueden ser el 26, 27 o 28—. El tiempo es corto, los partidos serán brutales y nosotros tenemos un plantel amplio; sin embargo, el tener un plantel amplio no significa garantía de nada, porque necesitamos que anden bien todos”.

Finalmente, “Vitamina” enfatizó que la rotación será una necesidad inevitable y que el mensaje de compromiso ya fue asimilado por sus dirigidos. “Evidentemente va a haber recambio porque van a aparecer el cansancio, la cantidad de kilómetros recorridos de los futbolistas, las lesiones y las suspensiones, sobre todo a nivel local. Entonces, vamos a necesitar de todos. Este mensaje ya está dado hace tiempo, nuestros futbolistas lo saben y esperamos estar a la altura de las exigencias que vamos a tener de acá a que termine el semestre”.