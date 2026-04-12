“Vitamina” Sánchez explica cómo gestiona la doble competencia

Al ser consultado sobre cómo administra las cargas y el escaso margen entre encuentros, Sánchez fue contundente sobre la metodología actual. “Un montón. Porque la verdad —y el que diga lo contrario no sé si estaría en lo cierto— no hay mucho tiempo para trabajar cuando tenés 48 horas entre partido y partido. Entonces, 48 horas reales... vamos a tener día lunes y día martes. Lo que tenemos que hacer es recuperar a los jugadores lo más pronto posible. Se trabaja mucho en la parte de masajes, en la parte de crioterapia, en la zona húmeda... y en cancha, muy poco”.

El pizarrón fuera de la cancha

Ante la imposibilidad de realizar sesiones de alta intensidad, el cuerpo técnico vuelca sus esfuerzos en el análisis audiovisual y ejercicios de baja carga para ajustar detalles estratégicos sin arriesgar la integridad de los futbolistas. “Es video para que conozcan al rival. Si trabajamos la pelota detenida en campo, pero es todo mínimo lo que se hace en este momento desde lo táctico; no podemos parar a los jugadores a que hagan un entrenamiento de 40 minutos a alta intensidad. A lo sumo podemos hacer todo muy tranquilo, al trote o caminando, para mostrar algunos movimientos, pero tenemos una incomodidad para trabajar”.

Un plantel que responde a la rotación

Finalmente, el entrenador analizó la velocidad con la que se define el torneo en esta etapa y valoró la respuesta de sus dirigidos ante las variantes introducidas en el once inicial, adelantando que el recambio seguirá siendo una constante para el próximo compromiso. “Entramos en la recta final: acá pasa todo rápido. Se pasa una semana y se pasan tres partidos; no es que una semana viene uno y a la otra el otro, no. Pasó la semana y se pasaron tres, y a los dos días tenés que jugar el cuarto, con lo cual es muy difícil. Pero bueno, podemos ser agradecidos de que tenemos un plantel que responde. Hubo siete cambios respecto al partido del día miércoles y probablemente hagamos una serie de cambios para el partido que viene; los jugadores responden, están bien y la mayoría están sanos. Entonces, lo que más podemos hacer hoy por hoy es agradecer”.