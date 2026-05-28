Rodrigo Nogués asegura que irá a la carga por un jugador mundialista

Olimpia ya planifica lo que será la segunda mitad de la temporada y la danza de nombres empieza a mover el avispero en el mercado de pases. En una charla con el Cardinal Deportivo, el presidente de la institución, Rodrigo “Coto” Nogués, repasó minuciosamente las carpetas de posibles refuerzos, las opciones para puestos clave y la situación de los futbolistas que deben definir su continuidad.

La gran obsesión sigue siendo un viejo conocido de la casa por el que ya se insistió en ventanas anteriores: Gabriel Ávalos, el artillero paraguayo que brilla en el fútbol argentino y se perfila para disputar la Copa del Mundo 2026. Al ser consultado sobre si habrá una nueva ofensiva por el delantero, el mandamás fue contundente respecto a las intenciones y los límites del club.

“Vamos a intentar, vamos a ver. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, pero Olimpia nos tapa hacer locuras, así que vamos a ver, dentro de nuestras posibilidades, hasta dónde podemos. Y, obviamente, es una opción. Con Gabriel ya venimos hablando hace dos mercados de pases, pero es un jugador muy cotizado, lo quieren. De hecho, tuvo una oferta importante de Fluminense en enero e Independiente no lo dejó ir. Vamos a ir hasta donde nos permitan los números del club”, comenzó diciendo el titular franjeado.

El lateral izquierdo y el radar en el exterior

Otro de los puestos prioritarios a reforzar en la pizarra de Pablo “Vitamina” Sánchez es la banda izquierda de la defensa. Nogués aclaró cómo se compone la lista de candidatos para ese sector y supeditó el movimiento definitivo a lo que ocurra con el futuro de Alexis Cantero en el fútbol internacional.

“No, es que hay una lista de seis, siete opciones. Y también está pendiente lo que pase con Alexis Cantero, si es que lo va a comprar o no el Orenburg. Entonces, tenemos una reunión con “Vitamina” Sánchez. Hay opciones; hay jugadores que van a estar entre esas seis opciones, hay dos que están en el mundial. Entonces, vamos a ir viendo, paraguayo no. Paraguayo solamente Alexis es la opción”, detalló el dirigente.

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Baño de realidad: Los casos de Andrés Cubas y “Tony” Sanabria

La ilusión del hincha decano suele apuntar alto, y los nombres de figuras de la Selección Paraguaya como Andrés Cubas siempre generan expectativa. Sin embargo, el presidente olimpista prefirió ser sumamente realista y descartó de raíz cualquier falsa expectativa. “Ya vengo hablando hace un año con su representante, pero son otros números; realmente son otros números. Él está en el pico de su carrera ahora. No quiero ni gastar el tiempo en ilusionarme con algo que no va a pasar”.

Una situación similar en lo financiero, aunque con un condimento deportivo que podría abrir una rendija de negociación, es la de Antonio “Tony” Sanabria. El descenso de su club en Italia asoma como la única llave posible para sentarse a conversar. “La misma situación, igualito, la misma cosa. Vamos a ver ahora con el descenso. Si desciende el Cremonese, quizás hay alguna pequeña luz de esperanza. Vamos a hablar con él”.

Renovaciones confirmadas y el plan para retener a “Sebas” Ferreira

No todo pasa por los que pueden llegar; retener la base actual es una tarea fundamental para la directiva. En ese sentido, “Coto” Nogués trajo tranquilidad al confirmar que se llegó a buen puerto con el Athletico Paranaense para asegurar la permanencia de una de sus piezas ofensivas. “Romeo... ya llegamos a un acuerdo con Paranaense para extender su contrato hasta diciembre y fijamos ya una cláusula de compra que es más accesible para el club”.

Finalmente, el titular franjeado se refirió a la lista de tareas pendientes en cuanto a las extensiones contractuales, poniendo especial énfasis en el deseo de que Sebastián Ferreira continúe liderando el ataque del equipo bajo nuevas condiciones económicas. “Ese trabajo que está pendiente aún de extensión del contrato, de continuidad... y queremos que Sebastián Ferreira siga con nosotros también, vamos a hacer un planteamiento nuevo y vamos a ver si... Yo creo que hay buena predisposición de su parte para aceptar los términos que el club pueda ahora mismo”.